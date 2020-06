Comme à chaque début de semaine, nous faisons notre mise à jour du classement des top buteurs européens. Et comme la semaine dernière, le leader est le même. Le sénégalais Papiss Cissé fait son entrée dans le Top 10.

Auteur d’une saison exceptionnelle en tous points, le buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski a achevé la saison de la plus belle des manières. Auteur d’un but lors de la large victoire des siens contre le VfL Wolfsbourg, il termine l’exercice avec 34 buts en 31 matches de Bundesliga. Une avance importante et qui laisse peu d’espoir à ses poursuivants de le rattraper.

Cependant, un homme en est capable, il s’agit de Ciro Immobile. Muet en milieu de semaine lors de la défaite de la Lazio contre l’Atalanta (3-2), le buteur italien a retrouvé le chemin des filets samedi contre la Fiorentina. Auteur de l’égalisation sur penalty, il a participé à la victoire des Biancocelesti (2-1). Auteur de 28 buts en 28 matches, il doit encore inscrire 7 buts lors des 10 derniers matches pour doubler Robert Lewandowski. La mission s’annonce complexe, mais pas impossible pour l’ancien canonnier du Torino et du Borussia Dortmund.

Le podium est complété par Timo Werner. Avec un doublé contre Augsbourg (2-1), le buteur du RB Leipzig a mis fin à son aventure au RB Leipzig de belle manière. Désormais à 28 buts en 34 matches, il ne pourra pas faire mieux cette saison. Une performance néanmoins de très haut vol et qui lui permet d’espérer finir sur le podium du classement des top buteurs européens.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en embuscade

Deux hommes ont encore la possibilité de le doubler. Cinq réalisations derrière, Cristiano Ronaldo avance doucement, mais sûrement. Buteur contre Bologne lundi (2-0) puis contre Lecce (4-0) ce vendredi, l’attaquant portugais a amélioré son bilan. Toujours quatrième, il affiche 23 buts en 24 matches et reprend de l’avance sur son rival historique. Lionel Messi est cinquième et stagne. L’attaquant du FC Barcelone compte 21 buts en 27 matches de Liga cette saison. Un peu en dessous de ses standards, il n’a pas marqué lors de ses trois derniers matches contre le Séville FC (0-0), l’Athletic Bilbao (1-0) et le Celta de Vigo (2-2). Résultat, Alexander Sørloth lui met la pression. Le buteur norvégien de Trabzonspor a marqué samedi lors du match nul contre le MKE Ankaragücü (1-1). Une réalisation qui lui permet d’être à 20 buts en 29 matches. Derrière, c’est aussi très serré avec Junior Moraes en septième. Muet contre Oleksandria (0-0), le buteur naturalisé ukrainien du Shakhtar Donetsk affiche 19 buts en 25 matches.

Huitième, Papiss Cissé vient d’enchaîner un but contre Trabzonspor (2-2) et un doublé face à Göztepe (3-3). Désormais, il en est à 19 buts en 27 matches. Son bilan est légèrement meilleur que celui de Jamie Vardy muet contre Brighton & Hove Albion (0-0) en milieu de semaine. Enfin, Romelu Lukaku arrive à la dixième place suite à son but en milieu de semaine face à Sassuolo.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan David (La Gantoise), Danny Ings (Southampton) et Dieumerci Mbokani (Antwerp) échouent aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Joao Pedro (Cagliari), Mohamed Salah (Liverpool), Carlos Vinicius (Benfica), Karim Benzema (Real Madrid) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ont inscrit 17 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 29/06/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) – 34 buts en 31 matches (2761 minutes)

2) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) – 28 buts en 28 matches (2366 minutes)

3) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) – 28 buts en 34 matches (2808 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) – 23 buts en 24 matches (2125 minutes)

5) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) – 21 buts en 27 matches (2339 minutes)

6) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) – 20 buts en 29 matches (2540 minutes)

7) Junior Moraes (33 ans/Shakhtar Donetsk/Ukraine) – 19 buts en 25 matches (1873 minutes)

8) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) – 19 buts en 27 matches (2295 minutes)

9) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) – 19 buts en 28 matches (2404 minutes)

10) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) – 19 buts en 28 matches (2413 minutes)

Foot Mercato