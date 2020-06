Comme beaucoup de joueurs, le terrain lui a beaucoup manqué pendant le confinement. Mais aujourd’hui, Saliou Ciss, toujours très professionnel, est heureux de retrouver ses coéquipiers nancéiens et se dit prêt à donner le maximum.

Les trois mois et demi d’arrêt « C’était long, vraiment long ! Ma vie de footballeur pro m’a beaucoup manqué. Le point positif, c’est que cette période m’a permis de passer énormément de temps en famille. On a d’ailleurs pas mal joué au foot dans le jardin avec ma femme et mes deux filles. Ma femme a progressé techniquement (il éclate de rires) ! Sauf au niveau du jeu de tête, elle trouve que le ballon fait trop mal ! Plus sérieusement, on est resté sur Nancy. Après, lorsqu’on a eu l’autorisation de se déplacer, on a passé un peu de temps sur Valenciennes où l’on a de la famille ».

La pré-reprise en Forêt de Haye « Quel plaisir de revoir les coéquipiers et le staff ! Bien sûr qu’il y a un protocole sanitaire encore à respecter mais ça ne gâche pas le bonheur d’avoir repris. Toutes ces règles sont pour le bien de tous. Par exemple, on n’a pas le droit d’être tous ensemble dans le vestiaire, on y va par petits groupes pour se changer. Pareil pour les soins. Après, il y a les masques à porter dans les parties communes. Mais encore une fois, on trouve ça tout à fait normal ».

Les sensations physiques « Le staff nous a bien expliqué les choses : on reprend très progressivement pour limiter les risques de blessure. Après trois mois et demi de coupure, il faut faire encore plus attention à l’alimentation et au sommeil, il faut faire preuve d’un grand professionnalisme. La période de préparation sera encore plus importante que les autres années. Je pense même que c’est ce qui fera la différence au début du championnat ».

Son avenir « J’ai signé pour trois saisons l’an dernier. Je suis bien à Nancy et je ne m’imagine pas ailleurs, je suis à fond dans le projet même si c’est compliqué financièrement pour le club. En Ligue 2, tout le monde sait qu’il y a souvent des surprises, ça ne garantit pas grand-chose de faire partie des favoris avant le début du championnat. Cette saison, personne ne parle de nous pour la montée. Ce n’est pas un souci. On va faire le maximum, on va tout donner et on verra les résultats. J’espère qu’on prendra un bon départ, ça conditionne souvent beaucoup de choses ».