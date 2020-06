Le Paris FC continue de se renforcer pour la saison prochaine ! Le club de la Capitale enregistre l’arrivée du milieu de terrain axial Moustapha Name (25 ans) en provenance du Pau FC. Le Sénégalais a signé un contrat pour les trois prochaines saisons.

Né le 5 mai 1995 à Dakar (Sénégal), Moustapha Name débute sa carrière professionnelle à l’AS Douane, une formation pensionnaire de la Ligue 1 sénégalaise. Après une saison 2017-2018 prolifique où il trouva le chemin des filets à 10 reprises (deuxième meilleur buteur et élu troisième meilleur joueur du championnat), Moustapha rejoint le Pau FC en National 1.

Milieu axial très complet capable de réaliser les tâches défensives comme offensives, il a réalisé deux très belles années avec Pau (55 matchs joués, 8 buts). Lors de l’exercice 2019-2020, le Sénégalais s’était notamment illustré en inscrivant le premier but de l’éclatante victoire de Pau face aux Girondins de Bordeaux en 16èmes de finale de la Coupe de France (3-2). Moustapha Name rejoint le Paris FC pour les trois prochaines saisons.

“J’ai envie de dire “enfin”. Cette signature au Paris FC est un sentiment de fierté mais également de soulagement. Les discussions avaient débuté il y a déjà un an, mais cela n’était pas possible à l’époque car Pau ne voulait pas me céder. Et puis cet hiver le club était en très bonne position pour monter donc je me devais de terminer ma mission. Malgré tout ça, le Paris FC n’a jamais renoncé et m’a montré un réel intérêt. J’avais différentes propositions mais le projet du Paris FC m’a vraiment convaincu. Je vais y découvrir un nouveau championnat mais je n’ai aucune appréhension. Au contraire, j’ai vraiment hâte de démarrer cette nouvelle aventure et rendre la confiance que le Paris FC me donne.” a-t-il déclaré après avoir paraphé son contrat.

MOUSTAPHA NAME

Né le 5 mai 1995 à Dakar (Sénégal).

Milieu de terrain.

2019-2020 : Pau FC (National 1) – 28 matchs, 5 buts.

2018-2019 : Pau FC (National 1) – 35 matchs, 4 buts.

2017-2018 : AS Douane (Ligue 1 sénégalaise).

2016-2017 : AS Douane (Ligue 1 sénégalaise).

Site Officiel Paris FC