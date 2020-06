Nombreux sont ceux qui demandent si l’attaquant de Liverpool Sadio Mané est bien le premier sénégalais vainqueur de la Premier League. Et Mame Birame Diouf dans tout ça ? En effet, Wiwsport.com est en mesure de confirmer l’information.

Comme annoncé, le joueur formé à Génération Foot de Dakar est bel et bien le premier sénégalais champion d’Angleterre. Hier soir, Sadio Mané et Cie ont été déclarés officiellement champions de la Premier League après 30 ans de sécheresse suite à la défaite de son dauphin, Manchester City, battu sur le score de 2 buts à 1 par Chelsea. Ce qui fait de lui le premier sénégalais sacré.

Si certains pensent que Mame Birame Diouf a été champion avec Manchester United est 2011, il faut noter que l’attaquant sénégalais qui avait rejoint les Reds Devils en Janvier 2010 et qui a disputé cinq matchs avec un but dans son compteur, a été prêté à Blackburn Rovers en Août 2010 ( le 07 août plus précisément). Or, l’exercice 2010-2011, où Manchester United a été champion d’Angleterre a débuté le 14 Août 2010 et a pris fin le 22 Mai 2011. Durant cette période, même si Mame Birame Diouf était lié avec Manchester United en contrat, il était sous les ordres de Blackburn, prêté pour un an. Il a fini par quitter le navire des Reds Devils en Janvier 2012.

En clair, Mame Birame Diouf n’était pas champion avec les Mancuniens. L’enfant de Bambali est bien le premier sénégalais sur le toit de l’Angleterre. Voici , l’effectif de Manchester United en 2010-2011, l’année de son sacre.

