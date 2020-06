Le club de Sadio Mané a remporté le titre 7 journées avant la fin du championnat. Son entraîneur était très ému après l’officialisation du titre. Interrogé par Sky Sports, il a montré sa satisfaction et rend hommage aux anciens joueurs de Liverpool comme Gerrard, Kenny, Dalglish, ect.

«C’est incroyable d’être champion avec ce club. Je n’ai pas de mots. Ce titre, c’est pour tous les supporters, que j’encourage à rester chez eux (à cause du coronavirus, NDLR). Ce titre, c’est aussi pour Steven Gerrard, Kenny Dalglish… C’est grâce à des joueurs comme vous qu’il est facile de motiver mes troupes. Car vous avez construit un club extraordinaire. Ce que mes joueurs ont fait depuis deux ou trois ans est exceptionnel.»

"This is a big moment, I have no real words. I am completely overwhelmed. I never thought I would feel like this!" 😭

An emotional Jurgen Klopp broke down in tears after his #LFC side sealed the Premier League title!pic.twitter.com/Lo9IGceYLU

