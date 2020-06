La FCF (Fédération cap verdienne de fotoball) dans une nouvelle ère. Quelques jours seulement après avoir dévoilé de nouveaux maillots écologiques pour sa sélection, l’instance présente son nouveau logo.

“Parce que nous recherchons de nouveaux rêves et visons des objectifs plus ambitieux, nous voulons également refléter ces rêves et ces objectifs dans un nouveau logo que nous présentons maintenant“, lit-on dans un comuniqué.

Avec ses nouveaux atouts, le Cap Vert espère redorer le blason de son football. Une histoire dominée jusque-là par la double qualification consécutive pour la CAN en 2013 et 2015.

Source : Africatopsport