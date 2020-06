Liverpool qui était tout proche d’un premier titre de champion d’Angleterre depuis 30 ans après sa belle victoire, hier soir, face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyate (4-0) est désormais sûr de son sacre.

Son dauphin, Manchester City, battu cet après midi par Chelsea (1-2) a officiellement laissé le titre aux coéquipiers de Sadio Mané. Ce dernier devient ainsi le premier sénégalais champion d’Angleterre. Encore un Record !

Sadio Mané vient encore une fois d’inscrire son nom dans les annales du football sénégalais. Premier sénégalais à disputer et gagner une finale de la Ligue des Champions. Le seul sénégalais ayant terminé meilleur buteur de la Premier League. Le premier sénégalais à disputer et gagner également une finale de la Coupe du Monde des Clubs. L’ailier de la Mersey vient d’ajouter un nouveau record dans sa carrière. Il s’agit du plus prestigieux titre d’Angleterre.

Le drapeau sénégalais sur le toit d’Angleterre

Anciennement appelé Football League puis First Division, le Championnat d’Angleterre devient officiellement la Premier League en 1993. Et depuis, aucun joueur de nationalité sénégalaise n’a été champion. Il fallait attendre quatre ans après l’arrivée de Sadio Mané à Liverpool pour voir un sénégalais sur le toit de la Premier League. L’attaquant a d’ailleurs joué un rôle déterminant à la conquête du titre en marquant 15 buts et délivrant neuf passes décisives en 27 matches joués cette saison.

wiwsport.com