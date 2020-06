Avec la défaite de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (2-1), Liverpool de Sadio Mané est officiellement Champion de la Premier League d’Angleterre avec 23 points d’avance à 7 journées de la fin du championnat.

Cela faisait trente ans que Liverpool attendait ça. Trois décennies à penser au passé et à se souvenir d’une autre époque. Et c’est la génération de Sadio Mané et Mohamed Salah qui offre à Liverpool le 19e titre de champion de son histoire.

Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Coupe du monde de clubs et de la Super Coupe de l’UEFA avec Liverpool en 2019, Sadio Mané rajoute le prestigieux titre de Champion de la Premier League à son Palmarès, lui qui a remporté par deux fois le titre de champion d’Autriche avec le Red Bull Salzbourg.

Liverpool succède donc à Manchester City après sa deuxième place de l’année dernière. Un titre qui consacre une saison 2019-20 pleine pour les joueurs de Jurgen Klopp, qui ont dominé la Premier League de la tête et des épaules avec 28 victoires en 31 matchs, pour deux nuls et une seule défaite.

