Le défenseur central le plus courtisé de ce mercato estival pourrait se rendre à Manchester City. Le dossier serait très avancé pour le club de Pep Guardiola. Pourtant, Liverpool s’était montré insistant pour ce transfert mais les Reds se sont retirés.

Manchester City aurait le champ libre pour Koulibaly. Liverpool qui faisait partie de la longue liste de prétendants, semblait d’ailleurs être favori suite au relâchement du PSG, mais le leader de la Premier League a d’autres priorités pour ce recrutement estival.

Tout le monde appréciait l’idée d’associer Van Djik et Koulibaly. Selon le journaliste spécialisé en Transfert Duncan Castles sur Express, « la priorité de Liverpool est de signer un arrière-centre du pied gauche qui peut également jouer à l’arrière gauche, offrant ainsi une couverture à Andy Robertson et pouvant jouer au milieu de la défense. »

Cela exclurait de la course Koulibaly, qui est du pied droit et compléterait le pied gauche Aymeric Laporte à City .Il ajoute dans le podcast que Koulibaly sait que le besoin de City pour un défenseur est plus important que celui de Liverpool et le joueur de 28 ans s’attend à ce qu’un déménagement vers l’Etihad se produise. « La seule option de défenseur central à laquelle Guardiola fait confiance actuellement est Aymeric Laporte, ils ont dépensé toute cette saison à court de qualité au défenseur central – les met dans l’esprit de Koulibaly comme sa destination la plus probable cet été. »

Cependant, Napoli devrait encore demander environ 80 millions d’euros (72,5 millions de livres sterling) pour ses services ce qui serait coûteux pour le futur champion d’Angleterre. « Le prix demandé à Napoli avant Covid-19 était de 100 millions d’euros, ils devraient baisser, mais je ne vois pas les frais baisser de manière significative dans la barre des 60 millions d’euros » explique t’il. « L’objectif de Naples est peut-être de toucher les 80 millions d’euros. Évidemment, toutes ces choses sont ouvertes à la négociation, mais ce sera un salaire important, ce sera des salaires importants. Les proches de Koulibaly pensent qu’il y a de fortes chances qu’il se retrouve à Manchester City. » Jusqu’ici, le montrant de l’offre des citizens n’est pas encore communiqué. Selon les dernières informations sur ce transfert, Koulibaly serait en déplacement en Angleterre pour les négociations.

wiwsport.com