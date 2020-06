Le Lion des Reds a marqué son 16e but cette saison lors de la large victoire de Liverpool sur Crystal Palace (4-0). Sadio Mané a fait tomber un record selon FFT.

En marquant à la 69e minute, le dernier but du match, Sadio Mané, pièce maîtresse de l’attaque de Jurgen Klopp marque encore son nom dans les annales d’Anfield. Sa frappe sans pitié face à Hennesey est son 6e but marqué en 6 rencontres consécutifs en Premier League face à Crystal Palace. Un exploit que Salah avait réussi face à Bournemouth.

Les buts de Mane contre Palace ont entraîné des victoires pour Liverpool à domicile et à l’extérieur depuis le début de sa séquence au cours de la saison 2017-18. Tous les buts ont également été marqués en deuxième mi-temps avec deux d’entre eux à la 90e minute. Le plus épique d’entre eux a été sa frappe de 93e minute à Anfield le 19 janvier 2019, dans une victoire de 4-3. Au total, il a 78 buts et 34 passes décisives en 163 apparitions pour Liverpool et a levé la Ligue des champions en 2019 lors d’une victoire 2-0 contre Tottenham Hotspur au Wanda Metropolitano de Madrid.

Le record de Mane contre Crystal Palace fait également de lui le 10e joueur à marquer en six matchs de Premier League consécutifs contre le même adversaire. L’ancien joueur de Salzbourg compte désormais 15 buts cette saison dans l’élite anglaise, à quatre reprises du buteur Jamie Vardy. Globalement, Mane a 19 buts et 12 passes décisives en 40 sorties compétitives.

La victoire de Liverpool mercredi soir signifie qu’ils pourraient être couronnés champions pour la première fois en 30 ans si Manchester City ne battait pas Chelsea jeudi soir. Si Manchester City bat Chelsea, Liverpool aura besoin d’un point au stade Etihad pour décrocher le titre la semaine prochaine.

