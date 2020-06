Sadio Mané a participé au festival de Liverpool face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. La star des Reds a inscrit le 4e but de son équipe sur une passe décisive de son compère Mohamed Salah (4-0).

Très affuté sur ce match face à l’une de ses victimes préférées outre-Manche, Sadio Mané a confirmé sa bonne forme et inscrit sont 15e but de la saison en championnat en 28 matchs.

Avant le but de Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold a débloqué la situation d’un sublime coup franc à l’entrée de la surface de réparation (23e). Juste avant la pause, Mohamed Salah a profité d’un bon ballon de Fabinho par-dessus la défense pour tromper Hennessey et inscrire son 17e but de la saison en Premier League. Le Brésilien Fabinho a ensuite envoyé un missile à plus de 25 mètres pour creuser l’avantage des Reds (55e).

Grâce à ce succès, le 23ème consécutif à Anfield, Liverpool n’est plus qu’à deux points de la couronne d’Angleterre, qui les fuit depuis 30 ans. Les Reds pourraient être sacrés dès jeudi, si Manchester City ne s’impose pas à Stamford Bridge, face à Chelsea (21h15)

