Après deux très bonnes saisons avec le Club de Bruges, Krépin Diatta risque bien de quitter la Venise du Nord cet été. Et il aura l’embarras du choix au moment de décider quelle sera sa prochaine destination. L’entourage du joueur avait déjà confirmé l’intérêt du Hertha Berlin, de l’AC Milan et de Watford, mais d’autres clubs de Bundesliga sont sur les rangs.

Direction la Bundesliga?

En plus du Borussia Mönchengladbach déjà évoqué dernièrement et qui aura peut-être l’avantage de disputer la C1 la saison prochaine (le Borussia occupe la quatrième place de Bundesliga avant la dernière journée), Wolfsburg et Hoffeinhem suivent également le dossier de près, selon Calciomercato.

Un transfert vers un grand championnat semble donc de plus en plus probable pour Krépin Diatta qui, si ça se confirme, quittera le Club de Bruges, après deux saisons et demi et 70 matchs (pour 10 buts et 9 assists). Et avec un nouveau jackpot à la clé pour le Club, qui a fixé le prix à 20 millions d’euros pour l’international sénégalais qui a encore quatre ans de contrat au Jan Breydel.