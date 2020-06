Le pari sera t’il gagné par la Guinée qui n’a jamais abrité une CAN ? La réponse est “oui” pour le ministre d’Etat, ministre des sports, Bantama Sow qui précise à l’endroit du Sénégal « on ne va pas s’adosser derrière quelqu’un pour l’organisation… ».

Devant des membres du comité de pilotage de la CAN 2025, qui lui adressaient ses félicitations, suite à sa confirmation à son poste, Bantama Sow a appelé à la responsabilité de tout un chacun avant d’affirmer que le pays de Naby Keita organisera seul sa CAN.

« Organiser la CAN c’est un méga projet, chacun doit s’impliquer. L’organisation de cette compétition fera beaucoup d’emplois, c’est un développement pour le pays. La Guinée n’a jamais organisé une CAN, on va le faire et on ne se cachera pas derrière quelqu’un pour ça. Nous pourrons organiser en 2025.

Battons nous tous pour la réussite de ce projet, je vous promets que je ferai l’impossible. Malgré la crise de Coronavirus, qui a freiné notre élan, moi je ne désespère pas. Je vous rassure que nous allons réussir, c’est une équipe qui gagne. Que personne n’hésite par rapport à la réussite de ce projet, vouloir c’est pouvoir » a promis le Ministre d’Etat, Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique devant les membres du comité de pilotage de la CAN 2025.

Le message est clair à l’endroit des dirigeants sénégalais qui ont ces derniers mois agité l’idée d’une co-organisation de cette CAN avec la Guinée. Le Sénégal devra prendre ses responsabilités et se préparer pour les CAN suivantes.

Guinée Foot