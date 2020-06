La confédération africaine de football organisera une conférence de presse le 30 juin prochain. Le président de la CAF fera face à la presse via visioconférence. Des décisions sur la reprise des compétitions en Afrique sont attendues.

Elle aura lieu après la réunion du comité exécutif de l’instance du football africain. Ahmad Ahmad va sans doute informer des nouvelles décisions prises suite à l’évolution de la crise sanitaire. En Europe, l’UEFA a fixé la date de reprise pour la ligue des champions au moment où certains championnats ont repris la compétition. La CAF qui a suspendu ses compétions va faire une mise à jour de la situation.

Au mois de mars passé, la CAF avait reporté jusqu’à nouvel ordre les deux journées (3 et 4) éliminatoires de la CAN 2021 en raison de la propagation de la Covid-19 dans le continent. Les matches des Champions Total CAF League et Total CAF Confédération Cup 2020, initialement prévus en mai,ont été aussi sont reportés. Toutefois, la CAF a appuyé financièrement les associations membres. Il y’a un mois, elle avait appuyé les fédérations d’une somme globale de 10,8 millions de dollars soit 200000 dollars chacune.

Alors qu’il ne reste plus que 6 mois de la CAN 2021 au Cameroun, le doute plane sur la tenue de la compétition en janvier. Report ou non? La CAF s’est toujours opposé à l’idée de revenir en juin pour la CAN. N’empêche, avec ces 3 mois sans compétitions, le calendrier risque d’être chamboulé avec les éliminatoires de la coupe du monde. Les incertitudes devrait cesser et laisser la place au report ou tenue de ces compétitions.

wiwsport.com