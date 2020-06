View this post on Instagram

Après deux ans au PAU FC , un nouveau challenge se présente à moi . Un grand MERCI au @paufootballclub de m’avoir permis de progresser à tous les niveaux. Je tiens à remercier tout le personnel du club , je n’oublie pas évidemment les supporters qui m’ont soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Je souhaite beaucoup de réussite sportive à mes coéquipiers de Pau ainsi qu’au club . #Mousti