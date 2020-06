L’occasion de faire un point sur la situation de M’Baye Niang. Le joueur s’est en effet exprimé ces derniers mois dans divers médias sur son avenir, ses ambitions de rejoindre un autre club, notamment l’OM.

Son entraîneur à Rennes Julien Stephane préfère entamer une discussion avec l’attaquant sénégalais. En conférence de presse, au micro footmercato, il explique qu’il préfère tenir un langage de vérité à Mbaye Niang.

« Je n’ai pas envie de juger la sortie de M’Baye, on a eu une relation d’une extrême franchise et d’une extrême honnêteté depuis le début de notre histoire commune. Quand je suis arrivé, ça faisait cinq mois qu’il était au club et il n’avait mis qu’un but. Ensuite en 14 mois il en a mis 28, on a toujours très bien fonctionné ensemble ».

Maintenant, Julien Stephan préfère laisser place à la communication : Je dois d’abord discuter avec lui pour entendre ce qu’il a à dire, je ne veux pas juger ce qui a été dit dans les journaux ou à travers la presse, je préfère que ça se fasse de visu, entre quatre yeux, qu’on se dise ce qu’on a à se dire. On discutera, on échangera et on verra ce qu’il se passera .

D’autant que comme le rappelle Nicolas Holveck, président du Stade Rennais : Mbaye était à la reprise comme tous les joueurs du Stade Rennais. Si le Président ne nie pas une envie de l’attaquant sénégalais d’aller voir ailleurs, il préfère nuancer : Il a fait part d’évoluer sous d’autres cieux, mais pas de manière aussi véhémente que ce qu’on a pu l’entendre dans la presse .

