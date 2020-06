D’après les informations du quotidien l’équipe, visité par wiwsport, les supporters de Schalke 04 de Salif Sane sont extrêmement mécontents.

Non seulement la situation sportive de leur équipe est catastrophique (elle reste sur treize matches sans victoire en Bundesliga, soit huit revers et cinq nuls), mais en plus la gestion économique du club laisse aussi à désirer selon eux, comme ils l’ont fait savoir dans une lettre ouverte.