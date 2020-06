Le derby sans but Merseyside était le match de Premier League le plus regardé de TOUS LES TEMPS avec 5,5 millions de fans à l’écoute …

Le Derby du Merseyside a battu le record d’audience de la Premier League. 5,5 millions de personnes se sont connectées pour voir Liverpool faire match nul 0-0 contre Everton dimanche. Un nouveau record en Premier League. Ce chiffre éclipse les 4,3 millions de personnes qui ont regardé le Derby de Manchester en 2012, qui avait été le chiffre le plus élevé pour un match diffusé sur Sky Sports

L’équipe de Liverpool de Jurgen Klopp est revenue à l’action avec une visite à Goodison Park, mais a réalisé une performance tout à fait terne car elle n’a pas réussi à sortir de l’impasse contre l’équipe de Carlo Ancelotti.

BREAKING: Everton vs Liverpool SMASHES the record for most-watched game in Premier League HISTORY https://t.co/5XONXYO8rP pic.twitter.com/hA2oT8NMy6

— MailOnline Sport (@MailSport) June 22, 2020