L’ailier sénégalais de Liverpool Sadio Mané serait selon les informations du journal anglais The Sun, dans un deal qui servirait à attirer l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé dans un échange avec Liverpool.

Mané inquiète Liverpool avec une possible envie de départ cet été. L’international sénégalais n’a pas encore affiché l’envie de signer la proposition de prolongation de contrat faite il y a 9 mois. Le coach Jürgen Klopp est anxieux face à cette situation. Même si le contrat de Mané va jusqu’en 2023, il veut une réponse ferme quant à son envie de s’engager pour plus longtemps.

Mais le Real Madrid le veut et il est aussi dans le viseur du PSG. Une possibilité qui serait discutée est que Mané soit dans un échange avec en plus 220 millions d’euros pour Kylian Mbappé. La priorité de l’entraîneur allemand est cependant de construire en ajoutant des joueurs et il voudrait garder Mané.

