L’attaquant Dame Gueye, international sénégalais de 25 ans aux statistiques ravageuse a rejoint les rang du club français FC Saint-Louis/Neuweg qui évolue actuellement en National 3.

Dame Gueye, 25 ans, au vu de son parcours, pourrait très bien faire des étincelles sur la pelouse du stade de la Frontière. Il y viendra pour – enfin – lancer sa carrière en France, informe le site du club.

En manque cruel de poids dans le secteur offensif depuis plusieurs saisons, Saint-Louis s’est attaché les services d’un joueur qui s’apparente fort à une pointure, bien décidé à martyriser les défenses de National 3 la saison prochaine.

Formé à l’académie Diambars au Sénégal, Dame Gueye s’est mis en lumière au sein de l’académie Diambars, au Sénégal, dans la ville de Saly où il a évolué pendant huit ans, et où il empilait les buts comme des perles. Deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise en 2016, derrière un certain Ibrahima Niane, aujourd’hui indiscutable titulaire à Metz, Dame Gueye confirmait la saison suivante en décrochant le titre de meilleur buteur de son championnat national avec 17 réalisations.

Suffisant, croit-on alors, pour lui ouvrir les portes de l’Europe où une première expérience lui tend les bras. À Brest, puis à Auxerre, celui qui compte une sélection internationale avec les Lions de la Térenga tente sa chance, mais ces essais s’avèrent infructueux.

Il effectue alors un retour en Afrique, avec un passage en D1 algérienne, puis une pige en Lettonie où il s’acclimate doucement au football européen. Le tournant intervient l’été dernier pour Dame Gueye. Bruno Rohart, alors entraîneur à Croix (N2), lui donne sa chance. Mais des soucis administratifs empêchent le buteur sénégalais de fouler les pelouses, et le président s’en sépare quelques semaines seulement après son arrivée.

« C’est un joueur revanchard »

Il atterrit finalement non loin de là, à Loon-Plage (R1), où il rend de fiers services au club nordiste. Joueur puissant, réputé pour ses qualités de vitesse et de finisseur hors pair, Dame Gueye s’est rendu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à un but venu d’ailleurs, un retourné acrobatique en pleine lucarne lors d’un match de championnat au Sénégal. « C’est un joueur revanchard, qui est bien décidé à montrer ce dont il est capable de faire en Europe, et notamment en France », se réjouit son futur entraîneur Cédric Decker. Proche du parisien Idrissa Gueye, qu’il a côtoyé à Diambars il y a une dizaine d’années, Dame semble arrivé à maturité pour relever le challenge ludovicien et se faire, enfin, un prénom dans l’Hexagone.

wiwsport.com