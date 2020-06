Invité du Forum de l’Anps ce samedi, le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, est revenu sur l’urgence de la mise en place du Fonds national de développement du sport.

«Je pense que ce chantier du Fonds de développement est plus important. En réalité, même si dans la Loi de finances initiale le montant alloué au sport est un affichage, il ne faut jamais oublier, si on ne prend que le foot par exemple, pratiquement le financement de toutes ses campagnes est hors-budget initial du ministère des Sports. Aujourd’hui, on dit que le ministère des Sports a un budget de 15 milliards Cfa. Mais dans la pratique, à la fin de l’exercice budgétaire, ce montant est dépassé de très loin parce que toutes les campagnes du foot, du basket, du handball, c’est-à-dire les disciplines collectives qui nécessitent beaucoup plus de ressources, sont prises en charge directement par le ministère des Finances avec des allocations nouvelles au ministère des Sports. Donc ce budget est très souvent dépassé.»

Selon le président de la Fédération de handball, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, «on devrait se mobiliser honnêtement sur le Fonds national de développement du sport avec une claire identification des postes budgétaires qu’on devrait allouer à ce Fonds, complété par des apports ; je ne sais pas si ce sont des collectivités territoriales, mais en tout cas du sponsoring et du mécénat, avec des mécanismes incitatifs dans le Code général des impôts. Je pense qu’on serait dans un système de financement avec un panier où il y aurait plusieurs apports. Mais aujourd’hui, si on dit 1% du budget national, on a le même problème sur la santé. L’Oms a prédit 15% du budget national pour la santé. Ce n’est pas le cas au moment où on disait qu’on avait 40% sur l’éducation.»

