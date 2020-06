Grâce à une victoire pépouze acquise aux dépens de Beroe (2-1), ce dimanche, Ludogorets Razgrad de Stéphane Badji a paisiblement décroché un neuvième trophée de champion de Bulgarie d’affilée.

Le milieu sénégalais est champion de Bulgarie avec son club. Le joueur avait rejoint les rangs de Ludogorets l’été 2019 est désormais l’un des rares sénégalais à avoir décroché ce titre.

Très enthousiasmant en Ligue Europa cette saison, mais stoppé par l’Inter en seizièmes de finale, Ludogorets s’est consolé à la maison en terminant le championnat invaincu.

Avec 14 points d’avance sur leur dauphin du CSKA Sofia, les Aigles ne peuvent plus être rattrapés alors qu’il reste quatre journées à disputer. Ludogorets, qui a toujours été sacré depuis son accession à la D1 bulgare en 2011, reste toutefois un gringalet comparé à ses deux rivaux nationaux, le CSKA Sofia et le Levski Sofia, qui pèsent respectivement 31 et 26 titres de champion. Cette saison, il reste un léger enjeu aux gars en vert : ravir le titre honorifique de meilleure attaque du championnat au bouillonnant Lokomotiv Plovdiv, qui compte un pion marqué de plus que le leader avant les ultimes joutes. Une mise en bouche sympa avant de se farcir les tours de qualification pour la C1 cet été.

wiwsport.com