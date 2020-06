Très courtisé en Angleterre, Seny Dieng fait l’objet d’un intérêt particulier de Birmingham City. Le club anglais, en championship, se renseigne.

Le gardien de 25 ans était en prêt à Doncaster Rovers durant toute la saison. Il est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la 3e division. Ce qui a attiré les regards de Norwich, Burnley et Birmingham. Ce dernier est plus insistant! En effet, le club anglais a annoncé que son actuel gardien de but, Lee Camp, avait signé une prolongation de contrat à court terme jusqu’à la fin de la campagne de cette année, bien qu’il semble peu probable qu’il soit

Une bonne occasion pour Seny Dieng qui a disputé 32 matchs au total pour Doncaster, alors qu’ils terminaient neuvième au classement de League One (la troisième et quatrième division anglaises sont arrêtées). Il est en contrat jusqu’à juin 2021 avec QPR. A Donacster l’entraîneur Darren Moore espère le récupèrer même s’il affirme qu’en raison de sa bonne saison, il peut trouver un club d’un niveau meilleur. Birmingham City ne devrait pas tarder à faire une offre.

wiwsport.com