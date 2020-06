Le Collectif des entraîneurs de football du Sénégal (CEFS) envisage de devenir un syndicat, selon un communiqué reçu dimanche de ses membres.

Ils annoncent la tenue d’une assemblée générale prévue samedi à 10 heures, au siège de la CNTS, à Dakar, une rencontre durant laquelle le syndicat sera mis en place. Dans un entretien téléphonique, Abatalib Fall, à la tête d’une académie de football basée à Dakar et ancien entraîneur de Niary Tally (Ligue 1), a confirmé la décision du CEFS de devenir un syndicat.

« Oui, nous travaillons à mettre sur pied un syndicat qui va s’occuper de la défense de nos intérêts matériels et moraux », a-t-il dit cet international de football des années 1990-2000.

Interrogé sur la différence qu’il y a entre la future organisation syndicale et l’Association des entraîneurs et éducateurs de football du Sénégal, Fall précise que les deux structures n’auront pas les mêmes objectifs. « Nous voulons mettre en place un syndicat qui n’a rien à voir avec cette association qui s’occupe d’éducation et de formation des techniciens », a-t-il dit, ajoutant que des techniciens peuvent être membres des deux organisations.

Des entraîneurs et des joueurs ont appelé récemment les dirigeants du football sénégalais à les associer aux décisions. C’était à la suite de la suspension des championnats par le comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football et de leur reprise sous forme de play-offs et de play-downs en novembre prochain.

