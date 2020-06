Annoncé proche de l’OM il y a quelques semaines, M’Baye Niang semble désormais s’être éloigné de Marseille.

Depuis de nombreuses semaines, M’Baye Niang fait régulièrement l’actualité à Marseille. Le joueur du Stade Rennais est annoncé dans le viseur du club phocéen. Certaines sources indiquaient il y a peu que le joueur était tout proche de l’OM et que sa signature était imminente. Pourtant la piste semble s’être refroidie depuis plusieurs jours, d’autant plus que le joueur aurait la possibilité de rejoindre le Qatar. Si le Sénégalais s’est quelque peu éloigné, ce serait notamment en raison de la situation actuelle de l’OM.

L’OM attend pour M’Baye Niang

La situation actuelle dans laquelle se trouve l’OM réclame de la patience. En effet, L’Equipe indique que pour aller plus loin dans le dossier M’Baye Niang, le club doit d’abord trouver son fameux « Head of football » qui une fois en place sera chargé de mener à bien les discussions concernant les joueurs qui auront été ciblés. Pour être actif sur le marché des transferts et notamment recruter, l’OM doit également vendre. Après les sanctions prononcées vendredi par le fair-play financier contre le club pour non-respect de son accord de règlement qui consiste à assainir ses comptes notamment par la vente de joueurs, l’OM doit désormais se pencher là-dessus avant de penser à la suite. Pour rappel, Marseille doit vendre pour 60M€ afin de rentrer dans les clous du gendarme financier de l’UEFA. Le club phocéen n’est donc pour le moment pas en mesure de pouvoir recruter M’Baye Niang, d’autant plus que le prix du transfert aurait été fixé à 25M€ par le Stade Rennais. Une somme très conséquente pour l’OM.

Le 10 Sport