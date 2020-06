Le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement de Sadio Mané cet été. Alors que Jürgen Klopp ne voudrait pas s’en séparer, l’attaquant vedette de Liverpool serait évalué à 166M€.

Le PSG ou le Real Madrid ? Qui remportera le bras de fer pour Sadio Mané ? Lié à Liverpool jusqu’en juin 2023, l’attaquant sénégalais aurait reçu une offre de prolongation de contrat selon les dernières informations de The Sun . Toutefois, Sadio Mané n’aurait pas encore apporté la moindre réponse concernant cette proposition de Jürgen Klopp et de Liverpool. Ce qui aurait donné des idées au PSG et au Real Madrid. Alors que Jürgen Klopp craindrait un départ de Sadio Mané cet été, Leonardo et Zinedine Zidane seraient prêts à profiter de la situation. Mais pour arracher l’ailier de 28 ans au coach de Liverpool, il faudra payer le prix fort.

Un transfert à 166M€ pour Sadio Mané ?

Toujours d’après The Sun , Jürgen Klopp ne voudrait en aucun cas se séparer de Sadio Mané lors du prochain mercato estival. Ainsi, le PSG et le Real Madrid seraient dans l’obligation de casser leur tirelire pour s’attacher les services de Sadio Mané. A en croire le média britannique, il faudrait lâcher une somme avoisinant les 166M€ pour pouvoir s’offrir l’attaquant de Liverpool. Leonardo et Zinedine Zidane ont-ils les ressources nécessaires pour payer un tel montant ? Affaire à suivre…

Le 10 Sport