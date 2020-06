Et sans surprise Ismaila Sarr occupe le côté gauche de l’attaque de départ. Auteur de 6 buts en 20 matchs cette saison, la pépite sénégalaise va essayer de repartir sur la bonne dynamique sur laquelle il était avant la crise sanitaire.

🚨 TEAM NEWS 🚨

Here's how the Golden Boys will line-up against @lcfc this afternoon…#WATLEI pic.twitter.com/l2UH56pVrT

— Watford Football Club (@WatfordFC) June 20, 2020