Son combat contre Modou Lô toujours incertain à cause de l’arrestation de Luc Nicolai et le coronavirus, Ama Baldé ne reste pas les bras croisés et ne dort pas sur ses lauriers.

Etant un combat royal capital pour sa carrière et pour son fief, le fils de Falaye BBaldé n’a pas droit à l’erreur. Et pour remporter ce titre, il travaille sérieusement en soulevant plus de 300 kilos.

Suffisant pour dire que le Rock des Parcelles aura un sérieux adversaire.

Lutte TV