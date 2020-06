Alors que le monde du football et du sport en général montre son soutien à la mort de l’Américain George Floyd, Steve Mandanda et son président Jacques-Henri Eyraud ont trouvé un moyen de lui rendre hommage hors des terrains.

Ce samedi, ils ont publié une tribune dans les colonnes du Monde afin d’évoquer le racisme dans le football et le fait qu’il n’y ait pas assez d’Africains à des postes de dirigeant… Les deux hommes ont également rendu hommage à Pape Diouf.

« Notre club est un symbole vivant de la diversité, du multiculturalisme, et, au fond, de l’antiracisme. (…) Si de nombreux Africains brillent dans les clubs d’Europe, il reste des combats à mener, sur le terrain mais aussi au sein des instances dirigeantes où la diversité n’est pas la règle. (…) Pape Diouf restera à jamais le premier président noir d’un club de Ligue 1, mais il se définissait lui-même comme une « anomalie ». Le prochain combat est là : faire de la mixité et de la tolérance au plus haut niveau la norme, pas l’exception. Encore moins une anomalie. »

Jacques Henri Eyraud et Steve Mandanda – Source : Le Monde