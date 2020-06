Avec le départ de Thiago Silva le recrutement d’un défenseur central semble plus que jamais d’actualité au PSG. Néanmoins, l’option Kalidou Koulibaly devrait se compliquer pour Leonardo.

Le PSG chercherait un défenseur central pour la saison prochaine. Alors que les pistes menant à Gabriel ou Kalidou Koulibaly laissaient penser que le club de la capitale était à la recherche d’un renfort dans ce secteur de jeu, le départ annoncé de Thiago Silva vient confirmer cette impression. Parmi les noms évoqués figure donc celui du Sénégalais. Le défenseur central du Napoli pourrait quitter son club cet été. Toutefois, le dossier Koulibaly serait compliqué.

De Laurentis fixe un prix très élevé pour Koulibaly

En effet, le président Aurelio De Laurentis aurait évalué le prix de départ de son joueur et la barre serait haute. Le dirigeant napolitain réclamerait pas moins de 100M€ pour laisser partir son joueur. Une somme qu’aucun club ne souhaiterait pour l’heure débourser. Selon TMW , Manchester United et Liverpool figureraient aussi sur les rangs pour recruter le défenseur sénégalais, mais seraient refroidis par les exigences de Aurelio De Laurentis. Le président napolitain se montre donc gourmand et ne devrait donc faire aucun cadeau à Leonardo pour Kalidou Koulibaly.

Le 10 Sport