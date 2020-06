« Les objectifs c’est déjà jouer beaucoup de matches, être le meilleur arrière gauche de Ligue, c’est cela mon objectif. Je l’ai été une fois, donc pourquoi pas une deuxième fois et cela va me permettre d’essayer de faire monter le club. On sait que Omar Daf est quelqu’un qui est respectable et respecté. C’est quelqu’un qui nous a fait rêver en 2002. Si cette personne t’appelle pour te dire viens, moi je peux travailler avec toi, je sais que tu veux relancer ta carrière, voilà j’y vais et on va travailler ensemble ».

wiwsport.com