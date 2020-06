Laissé libre par Rennes au mois de janvier après une première partie de saison blanche, Diafra Sakho tient enfin un nouveau point de chute !

Après l’échec de son transfert en Pologne, l’attaquant de 30 ans a choisi de poser ses valises en Suisse. L’international sénégalais s’est officiellement engagé en faveur de Neuchâtel Xamax jusqu’à la fin de la saison en cours, soit pour 13 matchs.

6 mois qu’il n’a pas joué. Sakho a été libéré à Rennes fin 2019. Quelques mois plus, tôt, il ratait un départ en Chine. Après 4 mois d’interruption, le championnat reprend ce vendredi en Suisse et Neuchâtel Xamax est avant-dernier. Le club lutte pour le maintien.

«Je suis ravi d’être à Neuchâtel et j’espère que je pourrai partager un peu de mon parcours avec mes coéquipiers, afin d’aider le club à atteindre l’objectif de cette fin de saison. Si en plus je peux aider l’équipe en marquant quelques goals, ce sera win-win», s’est satisfait l’ancien Messin, qui suit un entraînement individuel depuis une semaine et qui espère prochainement postuler à une place dans le groupe. Il portera le numéro 67.

