L’OM s’intéresse au milieu de terrain franco-sénégalais Pape Gueye. Âgé de 21 ans, il refuse de joueur à Watford où il a été transféré. Son refus est justifié par des irrégularités dans son contrat. N’empêche, son prochain club devra libérer une clause pour le recruter. Marseille semble prêt, le joueur aussi.

Pour le clan Pape Gueye, il est clair que le joueur n’évoluera pas en Angleterre. Ils en ont parlé avec Le Phocéen « Pape n’ira pas à Watford. Le contrat a bien été signé en janvier, mais il n’a pas encore pris effet et personne ne peut le forcer. Après, Watford peut demander des indemnités de rupture, mais ils ne peuvent pas obliger Pape à jouer pour eux. Cette clause a été fixée par le club à 5 M€, mais elle est loin de la réalité d’aujourd’hui puisque la valeur des joueurs a chuté de moitié avec la crise sanitaire. Au moment de sa signature, la valeur de Pape était évaluée entre 2 et 3 M€, et aujourd’hui Transfermarkt le situe à 1.6 M€. Le club qui veut le récupérer doit donc négocier une baisse de cette clause avec Watford ». Une somme entre 2 et 3 M€ semble assez réaliste commente notre source.

En plus du contenu du contrat signé en anglais, qui en français dévoile un salaire dérisoire (30 000 euros brut mensuels et aucune prime à la signature), le projet sportif aussi ne plait guère au joueur. En effet, Watford comptait le faire jouer jusqu’en décembre avant de le prêter à l’Udinese. Alors qu’il pourrait trouver une meilleure situation parmi ses nombreux prétendants. Au grand bonheur de André Villas-Boas a clairement défini ses priorités pour le recrutement estival : un défenseur central, un attaquant et un jeune numéro 6 à développer.

Et cerise sur le gateau pour les phocéens, Pape Gueye aussi est épris du Marseille révèle son entourage à notre source : « L’OM est un des clubs les plus intéressés par Pape, c’est clair. Il y a aussi Metz, Strasbourg, Angers, Nantes, des clubs allemands, portugais et espagnols. Arsenal nous a aussi contactés avec un salaire trois fois supérieur. Mais Pape veut jouer en Ligue 1 deux ou trois ans avant de partir à l’étranger, et l’OM est clairement dans sa short-list. Ce serait un super club pour lui ».

A la question :pourquoi Pape Gueye est si courtisé? La réponse se trouve sans doute dans ce commentaire du journaliste Benoit Donckele qui loue ses talents: « Pape est bluffant par la maturité qu’il affiche pour son jeune âge. C’est un milieu axial de grand gabarit, technique, qui récupère beaucoup de ballon et possède une belle vision du jeu. De plus, c’est un très bon gars, très sérieux et pas frimeur du tout. Il a tout pour s’imposer en Ligue 1″.

