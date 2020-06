La réhabilitation du stade Demba-Diop nécessitera ’’un sérieux travail’’ de prise en charge, a soutenu Augustin Senghor le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

« Nous voulons ériger une infrastructure moderne dans ce stade qui est le poumon du football à Dakar et cela nécessite un travail sérieux », a dit le président Senghor. A la tête d’une délégation, M. Senghor a visité récemment l’infrastructure sportive qui a subi des dégradations notamment sous la tribune découverte.

La FSF qui avait déplacé son architecte-conseil pour tous ses projets immobiliers, Joseph Sambou, a remarqué que la tribune découverte a subi le plus de dégâts, a précisé son président, invité à faire le compte rendu de la visite. « Cette tribune va nécessiter le plus de travail », a estimé le président de la FSF, rappelant que l’objectif est d’ériger une infrastructure moderne pouvant abriter les plus grands matchs de football.

« Et, pour ce poumon de notre football, rien ne sera laissé au hasard pour le remettre dans le circuit », a assuré le président de la Fédération sénégalaise de football. D’ailleurs, d’ici à la fin du mois de juin, l’instance dirigeante du football national qui a lancé un avis en procédure d’urgence pour le choix de l’architecte, aura une idée exacte sur la durée des travaux.

En janvier dernier, l’Etat du Sénégal à travers le ministre des Sports, a affecté à la Fédération le stade Demba-Diop fermé depuis juillet 2017 après les incidents ayant émaillé la finale de la Coupe de la Ligue. Grâce au fonds Forward de la Fifa, de ses sponsors et de ses fonds propres, l’instance dirigeante du football veut réhabiliter cette infrastructure sportive érigée en 1963 et mettre en place un stade moderne. Lors de sa visite, la délégation fédérale était accompagnée de Cheikh Sarr, le directeur des infrastructures sportives au ministère des Sports.

APS