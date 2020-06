Abdallah Ndour, latéral gauche sénégalais de 26 ans, s’est récemment engagé pour trois avec le FC Sochaux. Formé par Génération Foot, il est passé par le FC Metz et RC Strasbourg avec qui il a disputé près de 130 matches.

Natif de Rufisque, Abdallah Ndour a été formé à l’Académie Génération Foot de Dakar, où il est repéré et recruté par le FC Metz en 2011 afin de poursuivre sa formation. Récemment, il vient de s’engager avec le FC Sochaux pour trois saisons.

Dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com, le défenseur sénégalais est revenu sur les détails de son transfert. Abdallah s’est aussi prononcé sur sa conversation avec Omar Daf, l’actuel entraîneur du FC Sochaux qui lui a présenté son projet.

« Je suis parti libre au FC Sochaux. On a vu que ces dernières années c’était un peu compliqué avec ma blessure. Mais après avec Thierno Seydi (son agent) on a décidé d’aller à Sochaux mais il y’avait beaucoup de clubs qui nous convoitaient en France, en Turquie, en Belgique, en Grèce. Mais tout cela ne nous intéressait pas. Ce que nous voulons cette année c’est jouer beaucoup plus de matches, si tu veux être compétitif il faut jouer« .

Il avance et s’exprime sur sa conversation avec Omar Daf, le coach du FC Sochaux: « Il m’a appelé et m’a convaincu par rapport à son discours. J’ai vu que son discours est cohérent par rapport au projet qu’ils veulent mettre en place. Ils ont acheté beaucoup de joueurs donc ils ont l’ambition de faire beaucoup plus que le maintien cette saison. C’est ce qui a motivé notre choix. Les dirigeants aussi nous ont contactés et on a vu une réelle envie de la part du club pour qu’on signe là-bas ».

« Mon objectif est être le meilleur arrière gauche de Ligue 2 »

Par rapport aux objectifs : « Les objectifs c’est déjà jouer beaucoup de matches, être le meilleur arrière gauche de Ligue, c’est cela mon objectif. Je l’ai été une fois, donc pourquoi pas une deuxième fois et cela va me permettre d’essayer de faire monter le club. On sait que Omar Daf est quelqu’un qui est respectable et respecté. C’est quelqu’un qui nous a fait rêver en 2002. Si cette personne t’appelle pour te dire viens, moi je peux travailler avec toi, je sais que tu veux relancer ta carrière, voilà j’y vais et on va travailler ensemble »

wiwsport.com (Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop) A Suivre