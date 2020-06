View this post on Instagram

🏆 Le finali si giocano per vincerle. Emozione immensa, vittoria stupenda: sono felice. #Napoli meritava una gioia come questa 💙 Les finales se jouent pour être gagnées Beaucoup d'excitation: je suis heureux. #Napoli méritait une belle victoire comme celle-ci 🇮🇹 Finals are meant to be won. Huge excitement: I am happy. #Napoli deserved a beautiful win like this one 💪🏿 #coppaitalia #NapoliJuve 💙 #KK #ForzaNapoliSempre ⚽️ #blacklivesmatter 🏆