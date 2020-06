Encore une victoire de Maurice Ndour et il sera qualifié en demi-finale. Rappelons que pour le 1er tour il a battu le tunisien Salah Mejri 63% à 36%. Une autre victoire au deuxième tour face au nigérien Chimezie Metu 51% contre 48%.

Voici le lien pour voter: https://www.fiba.basketball/dunk-of-the-decade

Who will advance to the Semi-Finals?

VOTE in the Dunk Of The Decade Bracket ⤵

🗳 https://t.co/e9xXyTIzhk pic.twitter.com/14o3dO0yHR

— FIBA (@FIBA) June 18, 2020