Victorieux mercredi avec Naples de la Coupe d’Italie face à la Juventus (0-0, 4-2 t.a.b.), Gennaro Gattuso a remercié le « Dieu du foot ».

« Il faut travailler avec beaucoup de sérieux. Il y a ensuite un Dieu du football qui te fait récolter tout ce que tu as semé », a déclaré l’entraîneur de Naples après le succès de son équipe au micro de AFP, repris par sport24. Arrivé en cours de saison en remplacement de Carlo Ancelotti, Gattuso a réussi à redresser une situation compliquée.

En plus du trophée gagné mercredi, le Napoli est toujours en course en Ligue des Champions (1-1 en 8e de finale aller contre Barcelone) et croit encore en ses chances de qualification pour la prochaine C1, malgré neuf points de retard sur l’Atalanta Bergame, actuelle 4e.

« Nous avons le devoir de jouer ces derniers matches avec respect et de ne pas considérer qu’on a rempli nos objectifs. On a le devoir d’essayer. On a beaucoup de retard mais on peut jouer avec moins de pression », a-t-il assuré.

