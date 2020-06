L’avocat de l’IAAF, Me Régis Bergonzi, a estimé que le nom de Lamine Diack était désormais «synonyme de corruption», selon le site spécialisé L’Equipe.

S’exprimant en premier ce mercredi matin lors des plaidoiries de la partie civile lors du procès de Lamine Diack, Me Régis Bergonzi a réclamé au nom de la fédération internationale d’athlétisme (l’ex IAAF, rebaptisée WorldAthletics) un total de 41,2 millions d’euros (27 milliards de FCFA) de dommages et intérêts aux six co-prévenus (Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé, et les trois absents Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov).

« Aujourd’hui, a conclu Me Bergonzi après avoir démonté le mécanisme de corruption et la responsabilité des prévenus, le nom de Diack est synonyme de corruption, grâce à lui et son fils, dans tous les coins de la planète », informe la même source.

wiwsport.com