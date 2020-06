Kalidou Koulibaly a récemment accordé une interview à Sky Sport lors de la spéciale organisée pour les 122 buts marqués par Dries Mertens sous les couleurs du club italien de Naples.

“J’ai passé beaucoup de temps avec lui dans les premiers jours de Naples, il est venu me chercher à la maison et m’a emmené à Castel Volturno. Nous avons beaucoup ri pendant les trajets entre Naples et le centre sportif qui durent 40 minutes. Le père m’a parlé pendant ma première année et m’a dit de ne pas abandonner parce qu’il croyait beaucoup en moi”, a-t-il raconté selon Afriquesports.

Le lion de la Téranga d’ajouter : “On peut voir qu’il a grandi dans une famille sereine et heureuse. Je lui souhaite tout le meilleur du monde car il le mérite vraiment. Il a beaucoup grandi, est devenu un tueur. Il est le Higuaìn de Napoli parce qu’il sait tout faire, c’est un joueur vraiment important et je suis fier de jouer avec lui.”

