Après La Ligue 1 Conforama, c’est la Domino’s Ligue 2 qui vient de dévoiler l’équipe-type de la saison 2019-2020 élue par les fans. Une équipe-type qui est dominée par les joueurs du RC Lens, dont le défenseur franco-sénégalais, Zakaria Diallo (33 ans).

Seul joueur sénégalais dans cette liste, Zakaria Diallo a connu une saison pleine. Malgré des débuts difficiles lors des premières journées, Zakaria Diallo s’est rapidement installé comme le patron de la défense lensoise. Souvent bien placé pour anticiper la vitesse de ses adversaires, le joueur de 33 ans a également fait parler sa qualité dans la relance notamment vers les pistons, Masssadio Haïdara et Clément Michelin. Avec un système en 3-4-3 taillé pour lui, Zakaria Diallo fut l’un des grands artisans de la bonne saison lensoise. 8 ans après avoir connu la Ligue 1 avec Dijon lors de la saison 2011-2012 le temps de 3 matches, le défenseur centrale va pouvoir goûter à nouveau à l’élite avec le maillot Sang et Or.

Toujours en défense on retrouve une arrière-garde complètement lensoise avec Jean-Louis Leca dans les buts et Massadio Haidara, Aleksandar Radovanović, et Clément Michelin qui forment la ligne de défense. Ensuite, on retrouve Gaëtan Robail et Guillaume Gillet au milieu de terrain. Les deux joueurs sont accompagnés par Jimmy Cabot, qui est un des deux joueurs du FC Lorient à être représenté. Le deuxième Merlu présent est Yoane Wissa, qui est accompagné en attaque par le meilleur buteur de Ligue 2, le Havrais (désormais à l’OL) Tino Kadewere. Enfin, le troisième joueur qui figure en attaque et qui complète cette équipe-type est Adrian Grbić, l’attaquant du Clermont Foot. Une équipe-type qui a donc également fière allure comme celle de Ligue 1.

Le @RCLens en force dans le #11TypeFans de la saison ! 🔥 Une attaque de feu,

✨ Un milieu créatif et robuste,

💪 Une défense solide et complice,

👐 Un gardien d'expérience, ✨ Voici le #11TypeFans de la saison 2019/2020 que vous avez élu ! pic.twitter.com/RzyJSPAJ6W — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) June 15, 2020

