La CAN 2021 subit les vicissitudes du Covid-19 ! RMC Sport révèle ce weekend que la compétition phare du football africain ne devrait pas se dérouler en janvier prochain. La tendance est plutôt à un report d’un an, en janvier 2022.

La Coupe d’Afrique des Nations 2021 en suspens ! La pandémie du Covid-19, qui perturbe en profondeur les compétitions nationales et le football africain, contraint la CAF à s’interroger sur la tenue de la grande messe du football africain, initialement prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun.

En effet, et consolidant la tendance qui se dessinait ces dernières semaines, RMC Sport a lâché une petite bombe ce weekend en relayant les propos d’une source interne à la Confédération africaine de football (CAF) qui s’est montrée catégorique, sous couvert d’anonymat. «Aucune chance de voir la CAN se jouer en janvier».

«Il n’y a quasiment aucune chance de voir la CAN se jouer en janvier au Cameroun», a-t-elle assuré avant d’évoquer deux dates probables. «Aujourd’hui la tendance est à report en janvier 2022. Jouer à l’été 2022 n’est pas exclu car la Coupe du monde au Qatar va démarrer le 21 novembre, mais il faut bien étudier le processus médical pour ne pas déstabiliser les équipes africaines à la Coupe du monde.»

Le média français précise que ce report devrait être officialisé dans les prochains jours. Un communiqué de l’instance dirigeante du football africain devrait rapidement entériner cette nouvelle programmation qui déprendra toutefois de l’évolution de la pandémie du coronavirus, en Afrique et dans les coins du globe. Il convient de rappeler également que la crise sanitaire a entraîné le report des 3èmes, 4èmes et 5èmes levées des éliminatoires de la CAN 2021. Quatre journées restent donc à disputer et le calendrier des sélections africaines se retrouve fortement chamboulé ».

source: orangefootballclub