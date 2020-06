C’était une règle prévue avant le match : en cas de match nul à la fin du temps règlementaire, pas de prolongations, le match ira directement aux tirs au but.

Ce fut le cas après un décevant 0-0 entre la Juventus et Naples de Kalidou Koulibaly en finale de la Coupe d’Italie, jouée à huis clos au stade Olimpico, à Rome. Et après la cruelle séance, c’est Naples qui remporte sa sixième Coupe d’Italie, en profitant notamment des échecs de Dybala et Danilo.

C’est Milik qui a marqué le penalty de la victoire. C’est un soulagement certain pour le Napoli, mal embarqué en championnat, et qui est désormais assuré de jouer une Coupe d’Europe l’an prochain. Premier trophée majeur pour Kalidou Koulibaly.

Le défenseur sénégalais est arrivé à Naples en 2015. Cette année, il remporte la supercoupe d’Italie de la saison 2014-2015 avec le club. Depuis lors, Kalidou Koulibaly n’a pas gagné de titre majeur avec le club italien. Naples a visé le championnat ces dernières années et aller loin en ligue des champions, mais l’ancien joueur du FC Metz et son club manquaient de réussite.

Cette année, c’est la bonne. Kalidou Koulibaly remporte pour la première fois la coupe d’Italie. Un trophée qui permettra à Naples de jouer la coupe d’Europe l’année prochaine. Le défenseur sénégalais avait pourtant gagné la coupe de Belgique avec Genk en 2013 avant de rejoindre la Série A.

