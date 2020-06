L’ancien capitaine des Lions du basket et actuel «Scout» des New York Knicks, Makhtar Ndiaye, est nommé au poste de manager général de l’Equipe nationale masculine de basket. Avec comme adjoint Malèye Ndoye. Une information donnée lundi soir par le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, sur le plateau de nos confrères de la Tfm.

Attendu depuis quelque temps, le poste de manager général des Lions du basket a finalement été confié à l’ancien capitaine de l’Equipe nationale masculine, Makhtar Ndiaye. L’information a été donnée par le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, invité lundi soir de l’émission «Sport à la une» de la Tfm. «Makhtar Ndiaye a été nommé au poste de manager général des Garçons et Malèye Ndoye comme adjoint», a révélé le patron du basket sénégalais. Un poste occupé dans un premier temps par Boniface Ndong, après la nomination Porfirio de Fisac sur le banc. L’indis­ponibilité du technicien espagnol obligera la Direction technique nationale (Dtn) à se réorganiser pour finalement confier les rênes de l’équipe à «Boni» qui avait occupé le poste de manager général de la Tanière en 2014.

Très proche du sélectionneur, Makhtar Ndiaye semble avoir le profil idéal pour occuper le poste. Premier Sénégalais à jouer en Nba, ancien intérieur de North Carolina, l’ancien agent de joueurs est depuis plus de trois ans un «Scout» pour les New York Knicks. Un poste exigeant qui n’est pas trop loin de celui qu’il occupe actuellement au sein de cette franchise de la Nba. «Mon travail, c’est d’essayer de bonifier l’équipe. On voyage, on regarde beaucoup de matchs, on regarde par rapport à l’argent qu’on a, notre situation, nos besoins, aux joueurs qu’on a déjà sous contrat. Person­nellement, c’est un challenge permanent. Je suis heureux d’être encore dans le basket (…). Je regarde toutes les équipes, tous les joueurs à tous les postes. La première année, je me suis plus concentré sur les joueurs universitaires. Et depuis deux ans, je ne fais que les pros. Je suis toute la Nba, un peu de G-League, mais je fais aussi beaucoup de basket européen, l’Euroligue, les championnats italien, espagnol et aussi français. Je regarde beaucoup de basket», disait-il dans un entretien accordé au site baske­tusa.com.

Un duo Makhtar-Malèye qui a de la gueule

Avec un Malèye Ndoye, reconnu pour son professionnalisme et son humilité, les ingrédients sont réunis pour un duo complémentaire et taillé pour le management des Lions.

Chez les Lionnes, l’ancienne internationale Astou Ndiaye est nommée manager générale en janvier dernier. Le Dtn Mous­tapha Gaye s’était expliqué sur ce nouveau poste au sein du staff des Filles : «Puisque l’entraîneur que je suis a aussi des tâches administratives, nous avons créé un poste de manager. Il est confié à Astou Ndiaye qui va nous aider dans la coordination des activités de l’équipe féminine. Je pense que c’est la seule femme sénégalaise à être championne Wnba. Plusieurs fois championne d’Afrique, elle a un background, un carnet d’adresses…».

Le quotidien