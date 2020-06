L’équipe du FC Sochaux (Ligue 2 française), entraînée par l’ancien international sénégalais Omar Daf, va devenir lors de la prochaine saison le club professionnel le plus sénégalais en France, avec pas moins d’une demi-dizaine de footballeurs sénégalais.

Déjà, pendant la saison 2019-2020, quatre joueurs ayant porté le maillot national ont joué sous les couleurs sochaliennes. Il s’agit du défenseur Christophe Diédhiou, du milieu de terrain Ousseynou Thioune et des attaquants Abdoulaye Sané et Amadou Dia Ndiaye.

Toutefois, ce dernier, arrivé en janvier dernier sous forme de prêt du FC Metz, est retourné dans son club, qui l’a prêté à son club satellite du FC Seraing, promu en D2 belge. Pour cette saison, le FC Sochaux s’est renforcé avec deux autres internationaux sénégalais : l’ancien défenseur du RC Strasbourg (élite française), Abdallah Ndour, et son ancien milieu de terrain, Joseph Lopy, arrivé d’Orléans, un club relégué en National (D3 française).

Lopy avait joué au FC Sochaux de 2011 à 2015, avant de quitter le club et de faire son retour pour la saison 202O-2021.En décembre dernier, des dirigeants du club français avaient séjourné au Sénégal, plus précisément à Saly Portudal où était organisé un tournoi de détection. « Le FC Sochaux considère le Sénégal comme une priorité en raison de son potentiel footballistique », avait alors déclaré le responsable du recrutement du club, Raphael Sherrer. Pendant son séjour de plusieurs jours, le responsable sochalien avait pris part à un tournoi organisé à Saly-Portudal pour des scouts de grands clubs européens. »Ce tournoi était la passerelle pour recréer du lien et essayer de créer des profils qui répondent à nos attentes’’, avait ajouté le responsable du recrutement au FC Sochaux, cité dans des journaux français.

Dans un passé récent, plusieurs anciens internationaux sénégalais sont passés par le FC Sochaux.Outre Omar Daf, son actuel entraîneur, le club a compté sur les services de Souleymane Diawara, Guirane Ndaw et Badara Sène, pour ne citer que les plus connus.

Source : APS