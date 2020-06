Depuis son communiqué pour informer son refus de rejoindre l’Angleterre, le transfert raté de Pape Gueye à Watford fait parler. Selon de nouvelles informations dans ce dossier, ce que le club anglais avait promis à l’oral ne l’était pas en écrit. Surtout le salaire du joueur de 21 ans …

Selon RMCSport, le joueur indique avoir signé un document en anglais qu’il ne comprenait pas, et s’être rendu compte trois mois plus tard, à la réception de la version traduite, qu’on ne lui avait pas dit la vérité sur le salaire, la prime à la signature ou des aides annexes concernant le logement ou le transport.

En effet, Watford a offert un salaire assez bas au joueur informe le site spécialisé en transfert Footmercato. En effet, s’il arrivait dans le club anglais, ce qui n’est plus prévu, il toucherait, sur les cinq ans de son contrat, entre 1,5 et 1,7 million d’euros (entre 983 666 000 Francs CFA et 1 114 821 FCFA) , soit moins de 30 000 euros bruts par mois(19 650 458 FCFA). D’où le refus du joueur de rejoindre le club anglais. Toutefois, les Hornets considèrent comme actée et si Gueye ne rejoint pas sa nouvelle formation au 1er juillet, il pourrait être considéré en faute et faire l’objet de poursuites, débouchant sur une éventuelle sanction financière, voire une suspension – très peu probable – dans le pire des cas.

Pour rappel, le milieu de terrain franco-sénégalais qui évoluait dans le club français Le Havre s’est engagé cet été avec Watford. Sauf que les termes de son contrat, initialement signé en anglais, n’ont pas respecté les promesses faites à l’oral. Depuis, la somme de 5 millions d’euros, pour le libérer des Hornets, est annoncée. Plusieurs clubs français veulent le recruter: OM, Angers, Strasbourg, Nantes…

wiwsport.com