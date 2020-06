Tous les deux titulaires, Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé ont largement participé à la victoire des siens, ce samedi sur le score de (3-1) face à Aris Salonique. Le club grec signe ainsi sa vingtième victoire de la saison et rapproche davantage du titre.

Le guinéen Mohamed Mady Camara a réalisé un doublé express (27e et 28e minutes). Cette victoire a permis aux rouges et blancs de consolider leur première place en championnat.

we continue focused as always 🔴⚪️💪🏾 #Olympiacos #Win #TheRock #Cisse Proud of u my 2boyss 🇬🇳 ❤️🇸🇳 pic.twitter.com/q0ktGP8JHC

— Cisse Pape Abou (@cissepapeabou) June 15, 2020