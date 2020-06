Maurice Ndour est désormais le seul Sénégalais en lice pour le FIBA “Dunk of the Decade”. L’ailier fort des lions a en effet atteint le second tour des votes où il est opposé au Nigerian Chimesie Metu. Son dunk contre l’Angola lors de l’Afrobasket 2015 figurait d’ailleurs dans le top 5 des meilleurs Dunks sélectionnés par la Fiba.