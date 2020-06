Le FC Bruges n’a pas encore fini de sanctionner Mbaye Diagne. Alors qu’il l’avait zappé de la célébration du titre de champion de Belgique, le club a aussi décidé de ne pas lui remettre de prime.

Alors que la prime de titre du FC Bruges a été divisée par deux à cause de la crise financière et ne s’élèvera donc « que » à 1,4 million d’euro cette saison, Mbaye Diagne, lui, ne pourra même pas y prétendre rapporte So Foot.

L’attaquant sénégalais, auteur de quatre buts en douze rencontres cette saison, devra renoncer à cette prime, alors que son contrat lui donne pourtant le droit de la toucher. Le FC Bruges a en effet trouvé un accord avec son joueur pour rompre son contrat, expirant le 30 juin prochain. Une saison qui sera définitivement à oublier pour l’avant-centre, qui s’est en plus retrouvé menacé d’expulsion de son logement en plein confinement.

Prêté au FC Bruges avec un option d’achat à 13 millions d’euros en septembre 2019, Mbaye Diagne n’a pas pu convaincre. Pas de ses performances, mais un incident qui a compromis le reste de sa saison. En effet, lors du match Bruges vs PSG, Diagne a obtenu un penalty. Alors qu’il ne faisait pas partie des tireurs désignés, il se saisit du ballon et ne réussit pas à marquer. Le club le sanctionne et finalement l’écarte du groupe.

wiwsport.com