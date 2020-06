A quelques mois de la fin de son mandat à la tête du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, le président Alioune Sarr a mis à profit son passage au forum de l’association nationale de la presse sportive (ANPS ) pour faire le point sur la lutte sénégalaise.

Le président Alioune Sarr s’est prononcé sur le problème des arbitres. Sitor Ndour radié à vie, d’autres ont enregistré des suspensions de 5 ans ou 10 ans. Le président du CNG estime que ces sanctions ne vient pas de lui et que les arbitres sont des bénévoles.

« Le bureau du CNG se réunissait tous les lundis et à cette réunion participe le président de la commission centrale des arbitres. Tous les problèmes sont débattus. Le dialogue n’a jamais été rompu. Ils ont posé des actes et nous avons répondu par rapport à la réalité du terrain. Nous avons dialogué plus qu’une décennie. Je leur avais permis de négocier directement avec les promoteurs. Car, les promoteurs voulaient en faire les expressions des sponsorisations. En général, ce n’est pas normal qu’un arbitre porte une sponsorisation »

Il avance: « Mais, je l’avais accepté pour les aider. Et il leur arrivait de recevoir au moment où la vache était très grasse et que les promoteurs avaient assez de moyens, 500 000 Franc Cfa voire 1 million à partager entre trois personnes. Le président a dit en pleine réunion que si cela persiste, nous allons aller en grèves, le président de la commission règlement et disciplines leur a répondu en disant qu’il ne leur conseille pas. J’ai clos le débat en disant si vous allez en grève, le comité national que je dirige prendra toutes les dispositions pour faire face et ce que nous avons fait. Contrairement, à ce que les gens pensent, Alioune Sarr n’a sanctionné personne. C’est la comminions règlement et discipline ».

wiwsport.com